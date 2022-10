Il fantasma di Lady Diana infesta la camera di Charlotte

La sensitiva Jasmine Anderson ha raccontato al tabloid Daily Stars che il fantasma di Lady Diana infesta i dintorni del castello. Lo spirito della principessa scomparsa, non avrebbe mai abbandonato le dimore dei WIndsor. L’ex moglie di Re Carlo III aleggerebbe sull'Adelaide cottage, dove risiedono i principi di Galles, con una particolare attenzione per la camera da letto di Charlotte, la secondogenita del principe William e di Kate Middleton.



Secondo la sensitiva, "Diana è sempre protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C'è bisogno di protezione lì, ha qualcosa a che fare con le stanze della casa – ha dichiarato la donna al Daily Mail – Qualcosa è stato visto nella nursery". Secondo l’esperta degli spiriti, la piccola Charlotte avrebbe una particolare senibilità agli spiriti e per questo la principessa Diana avrebbe scelto proprio lei da proteggere.

In passato si era già parlato del fantasma della principessa Diana. Si racconta che il suo spirito abbia una forma visibile, vestita sempre nello stesso modo e in ginocchio , come se fosse in preghiera. Il fantasma è stato avvistato diverse volte vicino l’altare di St Mary The Virgin, la chiesa in cui riposano le salme di molti Spencer. Qui secondo alcuni complottisti ritengono che ci siano nascoste le spoglie di Lady D.



Il mito di Lady Diana

Dal momento della sua tragica scomparsa, intorno alla figura di Lady Diana è cresciuto una specie di culto. Diana Spencer è morta 25 anni fa, la notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 1997, mentre viaggiava ad alta velocità insieme all’amante Dodi Al-Fayed. La sua vettura si è schiantata contro il tunnel del Pont de l'Alma, a Parigi e la sua scomparsa è stato un vero shock per la famiglia Reale come per tutto il popolo inglese. Quando Lady Diana morì, i figli William e Harry avevano solo 15 e 12 anni.

Negli anni si sono susseguiti documentari, film e serie televisive in ricordo della principessa scomparsa, quindi aldilà della presenza fantasmagorica della principessa, Lady Diana continua a essere molto presente in tutto il mondo come simbolo di grazie e bontà.