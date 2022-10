Il viaggiatore nel tempo annuncia 5 eventi che segneranno il futuro

Eno Alric, noto anche come “theradianttimetraveler, ha voluto avvertire il mondo (di TikTok) del fatto che alcuni eventi cambieranno per sempre le sorti dell’umanità: lui si definisce un “viaggiatore del tempo dell’anno 2671”. Secondo quanto dice, a partire da novembre avverranno i primi cambiamenti. Intanto per inziare il telescopio Webb individuerà un pianeta molto simile alla Terra, ma a specchio. Poi una specie aliena raggiungerà la Terra, schiantandosi a bordo di una gigantesca meteora sul nostro Pianeta.

Tra novembre 2022 e maggio 2023 gli esseri umani avranno invece occasione di scoprire nuove galassie e uno tsunami gigante sommergerà parte degli USA. Un bel programmino. Sul profilo del tiktoker si legge: “ATTENZIONE! Sì, sono un vero viaggiatore del tempo dell’anno 2671, ricordate queste cinque date a venire. 30 novembre 2022: il telescopio James Webb trova un Pianeta che è una versione speculare della Terra. 8 dicembre 2022: una grande meteora colpisce la Terra e contiene nuovi tipi di metalli e specie aliene”. E poi: “6 febbraio 2023: un gruppo di 4 adolescenti scopre antiche rovine e un dispositivo che apre un buco nero verso altre galassie. 23 marzo 2023: un team di scienziati che esplora la Fossa delle Marianne trova specie antiche. 15 maggio 2023: uno tsunami di 230 metri colpisce la costa occidentale degli Stati Uniti, soprattutto San Francisco”.



Tutti questi eventi sono davvero vicini nel futuro. Molti utenti (comprensibilmente) si sono dimostrati scettici nei confronti del viaggiatore nel tempo. Ma nel dubbio c’è chi ne approfitta e chiede: “Ok, ma chi vincerà la Coppa del Mondo?”, riferendosi ai Mondiali di calcio che avranno luogo a breve in Qatar. Sicuramente non l’Italia, visto che non ha centrato l’obiettivo qualificazioni, ma per questo non serve un indovino.