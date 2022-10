L’infermiera che parla di sesso fa infurariare l’Usl che le chiede un incontr

Professione: infermiera professionista in teoria, ma anche "consulente sessuale in giardino", almeno per diletto. Fanni Guidolin, infermiera consulente presso l’Ulss 2, ha costruito nei mesi un foltissimo seguito: 13mila follower destinati a crescere dopo la notizia del richiamo, finita su tutti i giornali. Fanni Guidolin, aka “Fanni greenlover”, questo il suo nickname su Instagram, ha infatti ricevuto un richiamo formale da parte dell’azienda sanitaria locale, con l’invito a fermare la pubblicazione dei suoi video sulla sessualità, pubblicati sui social.





L'attacco da parte dell'azienda sanitaria

“Non c’è nessun accanimento – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl 2 trevigiana sulle pagine del Corriere Veneto – nessuno dice che non si possano fare video su questo tema, ma un conto è far corsi per spiegare a parole, un conto sono video in cui vengono mimate pose di pratiche sessuali. Fare un corso di sessuologia è altro rispetto a questo. Si fa un po’ fatica a concepire una cosa di questo tipo”. nei suoi video, Fanni dispensa cosnigli sull’universo sessuale, rivolgendosi sia a uomini che a donne. In linea generale il suo tono è leggero ed invita a vivere una sessualità libera e lontana da stereotipi e giudizi. “Sesso al primo appuntamento” e “Amici di letto”, sono alcuni dei titoli dei suoi video, in cui affronta argomenti “caldi” con un fare amichevole. Dal canto suo l’infermiera non ha alcuna intenzione di smettere la sua attviità di consulente sessuale “in giardino” e ha risposto così al richiamo: "Non vedo nulla di scandaloso. Non vorrei essere licenziata, per carità. Mi piacerebbe però che fosse una battaglia di giustizia...quello che faccio è professionale, non è abuso di professione e non è nemmeno fuori dalle competenze, sono diplomata consulente sessuale alla scuola AISP".

Fanni sta ricevendo decine di messaggi di supporto, sia da colleghi che dai fan. Tutti sembrano voler continuare ad ascoltare i suoi simpatici consigli sul sesso!