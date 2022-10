Elon Musk entra negli uffici di Twitter con un lavandino in mano

Pace fatta tra Twitter ed Elon Musk, che per celebrare ironicamente il loro riavvicinamento è entrato negli uffici di San Francisco con un lavandino in mano. Il video è stato postato dal suo stesso profilo su Twitter, dove da sempre Musk è protagonista di sketch e battute ad effetto. Il miliardario si appresta ad acquistare la piattaforma di microblogging per 44 miliardi di euro, una mossa importante e azzardata che Musk ha voluto associare al gioco di parole con il lavandino: “Let that sink in", ha twittato Elon, ironizzando sul doppio significato della parola inglese sink che significa sia “lavandino” che “affondare”. In inglese l’espressione vorrebbe significare qualcosa come “Fatevene una ragione”, invito che suona diretto a chi non è felice dell’arrivo di Musk a capo del social di microblogging.



Musk ha anche cambiato sul suo profilo Twitter la sua figura professionale in "Chief Twit”, modificando anche la sua posizione mettendola al quartier generale di Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022





Musk: genio e follia

Elon Musk è famoso per la sua eccentricità, un suo tweet o una sua intervista possono far volare molyo in alto o molto in basso le sue aziende in borsa in un baleno. Il miliardario una volta ad esempio, durante un'intervista con Joe Rogan, si mise a fumare erba in diretta e Tesla in un baleno perse il 9% in borsa.



Siccome tra i suoi vezzi c’è anche la conquista dello spazio: nel 2018 per festeggiare il Falcon Heavy, un razzo capace di trasportare nello spazio diverse tonnellate di carico, Musk decise di lanciare in orbita una Tesla Roadster rossa, sulle note di, Space Odyssey di David Bowie. Dentro l’automobile c’era un minuscolo CD da 360 terabyte di dati, con il compito specifico di preservare la cultura umana. Secondo le previsioni la macchina dovrebbe ritornare nel 2091. Ma Musk ha anche in mente un treno supersonico e l’ambizione di una mobilità esclusivamente elettrica. Il magnate è un ricco genio con molte idee strampalate in testa, la trovata del lavandino, in fondo, non è niente di strano per lui!