Uffizi: influencer seminude davanti alla Venere di Botticelli

Le influencer Eva Menta e Alex Mucci si sono fotografate in abiti particolarmente succinti davanti a uno dei dipinti più importanti di tutta la Galleria degli Uffizi: La Venere di Botticelli. Poi hanno postato le foto sui loro profili per alcune ore, prima che la polemica incalzasse così tanto da convincerle ad “archiviare” la foto, senza rimuoverle del tutto.



Il primo ad indignarsi è stato il politico Alessandro Draghi che ha accusato gli Uffizi di aver lasciato entrare le due influencer desnude. La replica da parte del Museo fiorentino è arrivata immediatamente: "Le immagini sono state subito segnalate e il museo si è immediatamente attivato per richiedere a Instagram la rimozione delle immagini non autorizzate. Evidentemente, le due persone sono entrate con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, dal farsi vedere dai custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è successo negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni".





Le foto poi cancellate da Instagram

Eva Menta e Alex Mucci, hanno archiviato la foto e hanno risposto alla pioggia di critiche attraverso i loro profili: "La situazione è sfuggita di mano e sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post per far calmare le acque. Questa non è un'ammissione di colpa da parte nostra. Continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio. Il post è solo archiviato, per ora". Alessia (Alex) Mucci ha utilizzato le sue stories per difendersi dagli attacchi giudicati talvolta eccessivi: "Ho letto cose indicibili sotto il post, cose che vanno ben al di là delle pure opinioni rispetto all'argomento in sé: offese e minacce verso la mia persona, la mia famiglia, verso mia figlia... cose che toccano ogni aspetto della mia vita personale che nulla hanno a che fare con il fatto. Se l'accusa è quella di 'denigrare' una immagine con la mia immagine, vorrei ben capire in quale assurdo modo la figura del mio corpo vestito così possa 'offendere' l'immagine di un altro corpo effettivamente privo di indumenti".

L’influencer sostiene di non aver fatto nulla di male: "Dal mio punto di vista, io ed Eva abbiamo dato una visibilità al museo che esso stesso non ha mai visto in anni, considerando che quando siamo andate lì era semivuoto. In Italia siamo pieni di arte ma non sappiamo pubblicizzarla", ha concluso la giovane.

Alessia Mucci allo Zoo di 105

L'influencer Alessia Mucci è stata ospite al telefono durante Lo Zoo di 105 di oggi. La telefonata si è aperta con la consueta goliardia. Si parla subito delle tette rifatte dell'influencer: "Le tette mi hanno fatto tribolare, ho dovuto rifarle 3 volte"; spiega Alex.

La creator si è poi difesa spiegando che gli scatti fatti agli Uffizi sono un messaggio per denunciare l'ipersessualizzazione delle donne: se la Venere di Botticelli può stare nuda agli Uffizi, anche loro dicono di poterlo fare. "Si è trattato di un contenuto provocatorio - ha ammesso Alex - ma la situazione è degenerata. Oggi ho paura ad uscre di casa", confessa l'influencer spaventata per le minacce ricevute.

Purtroppo per la ragazza, il prezzo da pagare per la visibilità è stato molto alto, ma la risonanza è stata altrettanto grande, quindi il piano è riuscito.