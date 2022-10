La fidanzata si lava una volta ogni due settimane: lui dorme sul divano

Il profumo del partner è qualcosa di inconfondibile, certo anche la puzza del compagno o della compagna che non si lava da due settimane è piuttosto difficile da dimenticare.

Due fidanzati sono stati insieme 3 anni prima di scegliere di andare a convivere. Andava tutto a gonfie vele, fino a che non hanno dovuto dividere la stessa casa e gli stessi spazi.

Qui è saltato fuori un problema bello grosso, soprattutto per l’olfatto di lui: lei per scelta si lava solo una volta ogni 15 giorni, un po’ pochino per evitare di puzzare.

Infatti la ragazza in questione dopo qualche giorno inizia ad essere maleodorante, come è normale che sia, e lui pur di non lasciare il loro nuovo nido d’amore, ha deciso di dormire sul divano e allontanarsi dalla fonte del cattivo odore. Questa situazione non può andare avanti per sempre, lui le ha gentilmente chiesto di avvicinarsi al sapone più spesso, ma lei è stata irremovibile e ha risposto che si lava quando ne ha voglia, quindi decide lei.

Il ragazzo disperato ha esposto la questione sui social; gli utenti hanno consigliato di trovare un compromesso: la donna potrebbe lavarsi un po’ più spesso di adesso e continuare a lavarsi i capelli ai ritmi attuali, così almeno il fidanzato di potrebbe avvicinare la suo corpo un po’ di più e più volentieri.





Quanto spesso bisogna lavarsi?

Ci sono diversi studi che, al contrario da quanto si crede, dicono che lavarsi troppo spesso sarebbe addirittura controproducente per l’idratazione della pelle e per l'igiene stessa. Intendiamoci: la doccia toglie i cattivi odori, ma al tempo stesso usare troppo spesso l'acqua sulla pelle la secca e crea delle fessure più sensibili a batteri e infezioni. Ci sono delle zone che comunque andrebbero lavate ogni giorno e sono le ascelle, l'inguine e il sedere, zone che producono secrezioni anche piuttosto odorose, ma non è necessario usare il sapone, basta l'acqua. Almeno quella però, va usata.