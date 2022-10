Fare il dito medio è un antidolorifico naturale: ecco perché

Fare il dito medio è un insulto, una sorta di sfogo, da sempre. Oggi la scienza ci dice anche che il gestaccio potrebbe essere un antidolorifico del tutto naturale. L’esperimento è stato condotto dagli scienziati dell’Università di Kalamazoo, che hanno pubblicato dei loro studi a riguardo sullo Scandinavian Journal of Pain.



I partecipanti all'esperimento sono stati divisi in due gruppi. A entrambi i gruppi è stato chiesto di immergere le mani in acqua ghiacciata, al primo gruppo è stato concesso di gridare, dire parolacce e fare il dito medio, mentre ai partecipanti del secondo gruppo è stato chiesto più elegantemente di alzare l'indice e pronunciare parole neutre.

Indovinate? Il gruppo di imprecatori è stato quello che si è sentito meno male per l'acqua gelida e ha resistito più a lungo.

Secondo gli scienziati esprimere e volgarità è in qualche modo “eccitante” e aiuta a distrarsi dalla sensazione di dolore, concentrandosi sull’azione ritenuta sconveniente e in alcuni casi proibita. Parolacce e gestacci quindi ci aiutano a catturare la nostra attenzione e percepire meno il resto, compreso il dolore. La prossima volta che vi offrono un antidolorifico, provate a rispondere con un dito medio per vedere cosa succede.

Ma perché si mostra il dito medio

Il dito medio è un gesto volgare, ma perché? Secondo l’antropologo Desmond Morris, il gesto è inequivocabile: “Il dito medio rappresenta il pene e le dita arricciate su entrambi i lati, i testicoli. Così facendo, state mostrando a qualcuno un fallo, che è un comportamento molto primitivo”. Questo gesto è conosciuto e utilizzato fin dall’antichità, lo usarono i greci e i romani con sfumature diverse e al giorno d’oggi viene usato in maniera ancora differente. Oggi, infatti, più che un pene, rappresenta un gesto di puro sfogo, rabbia, qualcosa di più generico e sdoganato. E poi adesso scopriamo che è anche un antidolorifico. Tutto in un solo dito!