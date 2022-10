Ops: Jen Selter “la Cristiano Ronaldo del fitness” mostra il lato b in diretta

Jen Selter è considerata il Cristiano Ronaldo del fitness, con i suoi 14 milioni e mezzo di follower su Instagram è certamente un punto di riferimento per tutti gli amanti delle palestre e della cura del corpo. Il suo profilo è un collage di pose plastiche ed esercizi, a volte sexy, a volte molto sfidanti.

L’ultima volta però non tutto è andato secondo copione. Selter stava girando un video esercizio molto particolare mentre sollevava una zucca. Al secondo piegamento sulle ginocchia, però, il body che indossava si è slacciato lasciando intravedere tutto il lato b dell’influencer.

Lei si è subito accovacciata ridendo, un po’ per l’imbarazzo un po’ per coprirsi e il video si è interrotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jen Selter (@jenselter)

Nonostante la gaffe, Jen ha deciso di pubblicare ugualmente il video, un po’ per non prendersi troppo sul serio, un po’ perché sa perfettamente quante visite può attirare un piccolo incidente come quello.





I precedenti tra tv e social

Questi piccoli incidenti capitano spesso nell’era dei social sempre accesi, ma capitavano e capitano anche in tv ad esempio. Per quanto riguarda Instagram, solo qualche mese fa, a giugno il giocatore Davide Frattesi aveva postato per errore una sua foto di nudo integrale. Subito dopo si era scusato con le decine di migliaia di follower, spiegando che si trattava di un hackeraggio del profilo!

Ma senza andare molto indietro nel tempo, un’altra piccoka gaffe l’ha fatta Belen Rodriguez durante l’ultima puntata delle Iene. La conduttrice accenna un passo di danza e pum, esplode il vestito, lasciando intravedere il prosperoso seno. I social non perdonano, tutto rimane indelebile nella memoria, almeno fino alla prossima figuraccia!