A Milano per i Giochi Olimpici ci si muoverà con il taxi volante

In occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si sperimenterà l’uso di taxi volanti per ottimizzare gli spostamenti in città. Si chiamano eVtol, e possono superare i 100 chilometri orari e percorrere dai 40 ai 60 chilometri. Sono velivoli elettrici, che stanno a metà tra piccolo aereo e un elicottero e possono decollare e atterrare in verticale. Il costo iniziale sarà proibitivo per molti. Inizialmente da Linate a Human Technopole, circa 17 chilometri in linea d’aria, la corsa potrebbe costare tra i 100 e i 120 euro a persona. Ma non appena l’offerta aumenterà, sicuramente di contro i prezzi scenderanno.



I punti di decollo e atterraggio saranno i vertiporti. Si potrà partire da Linate, a est. A Nord, invece, ci sarà un vertiporto nell'aeroporto di Bresso. E un terzo vertiporto sarà a Malpensa, a Ovest. Per coprire tutte le areee della città probabilmente verrà costruita una quarta “stazione” presso lo Human Technopole, nell’ex area Expo 2015.

Se i primi voli potrebbero essere quelli delle olimpiadi invernali (una volta ricevuta l’approvazione dell’Esasa, l’agenzia europea per la sicurezza aerea), si prevede che gli aerotaxi saranno diffusi su larga scala nel 2035.

Secondo l'Enac il successo di questo nuovo mezzo di trasporto è subordinato alla presenza di vertiporti in ounti startegici e in numeoro sufficiente, così come spiega un protavoce: “L’utilizzo di queste nuove forme di mobilità per il trasporto di passeggeri troverà terreno fertile solo nella condizione di favorevole localizzazione dell’aeroporto rispetto ad una buona catchment area o alla vicinanza di punti di interesse”.

Ricordiamo a tutti che non sarà possibile scendere in corsa!