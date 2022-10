L’incendio più letale di tutti i tempi fu causato da una cometa?

Nel 1871 in un paesino del Wisconsin dei nome Peshtigo, si verificò un incendio letale per circa 2000 persone. Probabilmente si trattò dell'incendio più brutale della storia, in termini di vittime e danni. 1,5 milioni di ettari di terreno andarono a fuoco, distrutti, e 17 insediamenti rurali sparirono per sempre con danni che ammontavano circa a 113 milioni di dollari. Qualche anno dopo, nel 1883, il deputato americano Ignatius L. Donney formulò per primo l’ipotesi che l’incendio fu causato da frammenti di una cometa che si era schiantata sul nostro pianeta: la cometa di Biela.

La cometa si frantumò a metà nel 1852 e non fu più possibile osservarla. La teoria dell’incendio causato dalla meteora deriva dal fatto che la Terra incrociò l’orbita della cometa agli inizi degli anni ‘70 e poi a metà degli anni ‘80 del XIX secolo e alcuni pezzi disintegrati avrebbero dato vita a una luminose pioggia di meteoriti.



I testimoni dell’incendio del Wisconsin raccontano di “palloni di fuoco di circa un metro che cadevano dal cielo e che una volta accesi, esplodevano con grande calore, incenerendo gli oggetti colpiti”. Altre segnalazioni parlavano di “fuoco arrivato direttamente dal cielo”.

Gli scienziati hanno però archiviato l’ipotesi del fuoco meteoritico, così come si legge in un articolo sulla rivista Meteorite Magazine: “I meteoriti pietrosi sono scarsi conduttori di calore e non c’è tempo sufficiente per trasportare il calore all’interno. Un meteorite appena caduto è spesso fresco, se non freddo al tatto. Sono stati riportati casi di condensazione di ghiaccio sulla superficie di meteoriti che giacevano al suolo in condizioni di calore”. Le “fiamme blu” di cui parlano alcuni testimoni sono state attribuite alla combustione di monossido di carbonio negli scantinati poco ventilati. La cosa più probabile è che si trattò di piccoli incendi agricoli diffusi da un fronte meteorologico anomalo e da forti venti che hanno contribuito a creare una sorta di tempesta di fuoco.