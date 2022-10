Donna sparisce nel nulla e viene ritrovata dentro un pitone di 7 metri

Una donna di 54 anni, data per dispersa, è poi stata ritrovata nella pancia di un enorme pitone. Quella che era una tranquilla giornata di lavoro nei campi, è stata invece fatale per la signora che ha incontrato sulla sua via un enorme pitone affamato. I fatti risalgono alla scorsa domenica in Indonesia, nella provincia di Jambi. I media locali hanno subito riportato la macabra notizia che ha sconvolto il villaggio e poi i fatti sono stati ripresi anche dalla BBC.

Il marito della donna aveva denunciato la scomparsa della moglie domenica sera. Jahrah, madre e nonna, non è mai più tornata a casa. I suoi effetti personali sono stati trovati in prossimità del luogo di lavoro: un velo, un coltello, i sandali abbandonati. Le ricerche sono continuate lunedì mattina, coinvolgendo tutti gli abitanti della zona.

La risposta alla misteriosa scomparsa era sotto gli occhi di tutti: un pitone aveva un anomalo gonfiore e si aggirava in zona. Gli abitanti, ormai insospettiti, lo hanno ucciso e lo hanno aperto: nel suo stomaco c’era il corpo della donna. Non è raro che in Indonesia accadano questi “incidenti”. La donna era integra all'interno dello stomaco del pitone, inghiottita in un solo boccone dal serpente. I pitoni, infatti, non masticano le prede, ma le digeriscono intere direttamente nello stomaco, dopo averle soffocate. Davvero inquietante. I pitoni mangiano sostanzialmente ratti, ma quando l'animale diventa molto grande, necessita di prede più grandi per soddisfare un fabbisogno calorico maggiore.





Se ti si sdraia vicino un pitone, non è un buon segno

Se un pitone si sdraia vicino a te, scappa a gambe levate. Chi ha un pitone domestico crede che un pitone che gli dorme a fianco sia qualcosa di affettuoso, ma gli sperti dicono che sia solo un modo per l’animale di verificare le dimensioni della vittima che sta per ingoiare e capire se ci starà nel suo stomaco affamato.