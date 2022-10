Università del Wisconsin: le foto hot delle pallavoliste invadono le chat di mezzo mondo

Le ragazze di una squadra femminile di pallavolo si erano fatte una foto un po’ osè in spogliatoio per celebrare un’importante vittoria: il primo titolo nazionale di categoria, ottenuto sconfiggendo il Nebraska nella finalissima.

In un clima di feste e goliardi, hanno deciso di assumere una posa un po’ osè di squadra, fatta tirando su la maglietta e mostrando il seno, un po’ come gli uomini mostrano il petto in segno di sfida. Una foto che doveva rimanere confinata nella chat di squadra e che invece è sfuggita al loro controllo e ha fatto il giro del mondo, viaggiando semplicemente su chat come Telegram e Whatsapp, e da qui ai social e al web. Le ragazze della squadra femminile hanno denunciato alla polizia di essere state vittime di diffusione non autorizzata di foto e video osé.

Al momento c’è massimo riserbo da parte dell’ateneo che si è limitato a difendere le ragazze, vittime di questa brutta storia: “La nostra massima priorità in questo momento è supportare con tutti gli strumenti necessari e disponibili le nostre studentesse-atlete”.



Il revenge porn

Quello delle atlete del Wisconsin è un caso di revenge porn, cioè di diffusione illecita di materiale fotografico e video di natura intima, senza il consenso del soggetto coinvolto. Letteralmente si parla di “pornovendetta”, perché spesso la diffusione illecità avviena da parte di ex compagni, ma non è sempre così. Anche nel caso delle pallavoliste il colpevole potrebbe essere un fidanzato che ha deciso di mettere in circolo la foto con leggerezza, senza pensare alle grandi conseguenze mediatiche del gesto.

Il revenge porn è un reato in costante aumento. Nel nostro Paese, secondo la Polizia postale nel 2021, rispetto al 2020, si è regisrato un aumento del 78% dei casi di diffusione illecita di foto e video di natura intima. Occore sempre fare attenzione a non condividere foto e video in cui si è riconoscibili, soprattutto se non si conosce bene il destinatario e anche in quel caso, sarebbe meglio non inviare immagini salvabili.