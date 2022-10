Colombia: prof sexy licenziata per gli scatti in costume considerati “hot”

Yeimmy Ilias Isaza è una professoressa universitaria che su Instagram è molto attiva: ha oltre 390mila follower. Sul suo profilo ci sono scatti in bikini, in abiti da sera o in intimo; fotoche sono state considerate eccessivamente provocatorie e inappropriate dai dirigenti dell'università di Barranquilla che hanno deciso di licenziarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yeimmy Ilias Isaza. (@yeilu21)

Poco male per la prof che è stata assunta da un altro istituto e ha guadagnato molta popolarità grazie a questa storia. Storie simili sono accadute più volte: una volta è successo anche in Italia, a Pordenone, qui la professoressa Anna Ciriani fu sospesa per sei mesi dopo aver partecipato ad un video per la fiera dell'eros a Berlino. In quel caso la donna si era difesa ribadendo che quello che faceva nel suo privato non intaccava in alcun modo la sua professione, in cui era ineccepibile.



Ma tutto il mondo è paese: accadde anceh nel Regno Unito, a una certa Lydia Ferguson, insegnante di sostegno 39enne che venne licenziata per gli scatti su Facebook, giudicati troppo hot per un'insegnante. In quel caso l'insegnante non fece nemmeno ricorso perché la situazione causò troppo stress a lei e alla sua famiglia e lei non aveva intenzione di far ritorno nella scuola in cui la dirigenza l'aveva cacciata, sebbene gli allievi si fossero schierati tutti in sua difesa!