Videochiamate 3d? Per l’occasione tornano le cabine telefoniche

Google aveva l’obiettivo rendere le videochiamate meno strane e imbarazzanti e per questo ha creato il progetto Starline: per offrire un servizio di chiamate 3d che fosse molto simile a un incontro reale. L’idea è nata per sopperire alla mancanza di contatto umano e sociale causata dal lockdown. Si tratta in sostanza di una cabina per videoconferenze che utilizza telecamere, sensori di profondità e immagini tridimensionali per fare in modo che sembri di avere uni faccia a faccia tra due partecipanti anche se da remoto. Le telecamere tracciano addirittura i movimenti degli occhi e regolano la visuale dall'altra parte per consentire alle due persone di stabilire un contatto visivo.

Si tratta di un'esperienza coinvolgente che può esssere utilizzata anche per rimanere in contatto con le persone amate che si trovano geograficamente lontano o che non si vedono da anni.



Google, una volta testata la funzionalità all’interno dei suoi uffici, è pronta a installare le cabine anche al di fuori dell’azienda. Per ora sono poche aziende USA che collaborano con Google a poter testare il servizio delle cabine di videoconferenza 3d, ma ben presto questa tecnologia potrebbe espandersi e diventare sempre più accessibile, in un mondo dove lo smart working è spesso la nuova normalità.