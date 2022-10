Sta per emergere un nuovo supercontinente chiamato Amasia?

Alcuni scienziati sostengono che le dimensioni via via più ridotte dell’Oceano Pacifico porteranno alla formazione di un nuovo supercontinente chiamato Amasia. L’oceano Pacifico si sta lentamente ritraendo e questo avrà delle conseguenze. Non accadrà presto, ma tra circa 200/300 milioni di anni quando le Americhe e l’Asia si scontraranno per dare vita a un supercontinete chiamato Amasia

A ipotizzarlo sono stati gli scienziati della Curtin University di Perth, in Australia, che hanno riportato la loro simulazione sulla rivista National Science Review, affermando che: “Si ritiene che i supercontinenti conosciuti della Terra si siano formati in modi molto diversi, con due componenti finali che sono l’introversione e l’estroversione. La prima comporta la chiusura degli oceani interni formatisi durante la disgregazione del supercontinente precedente, mentre la seconda comporta la chiusura del superoceano esterno precedente.”.

Chuan Huang, dell’Earth Dynamics Research Group di Curtin, ha affermato che un supercontinente dovrebbe formarsi tra “un paio di centinaia di milioni di anni”. Inoltre ha spiegato così quel che potrebbe accadere: “Negli ultimi 2 miliardi di anni, i continenti della Terra si sono scontrati tra loro per formare un supercontinente ogni 600 milioni di anni, il cosiddetto ciclo dei supercontinenti. Questo significa che i continenti attuali si riuniranno di nuovo tra un paio di centinaia di milioni di anni”.

Siete pronti a veder cambiare per sempre le cartine geografiche? Anche se decisamente la cosa non ci riguarda direttamente, viste le tempistiche, ­­­a meno che non siate immortali!