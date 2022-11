Miss Argentina e Miss Porto Rico si sposano

Fabiola Valentín, 22 anni, e Mariana Varela, 26, Miss Grand Puerto Rico 2020 e Miss Argentina 2019, si sono sposate e hanno reso la notizia pubblica sui social con un breve video che ripercorre la loro storia d’amore. Il video è un collage di baci, abbracci, vacanze; si vedono anche le immagini della proposta di matrimonio con i palloncini colorati. un classico filmino d'amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabiola Valentín (@fabiolavalentinpr)

“Dopo aver deciso di mantenere privata la nostra relazione, apriamo le porte a un giorno speciale. 28/10/2022”, hanno scritto le due modelle in un post condiviso per annunciare le nozze appena celebrate. Il giorno scelto per il “Sì” cade nella Settimana dell’Orgoglio in Argentina, momento in difesa dei diritti lgbt. La coppia si è sposata nel Centro Judicial de San Juan di Puerto Rico. Valentin indossava un blazer abito frangiato bianco, Mariana Varela aveva giacca bianca e pantalone nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MARIANA VARELA (@marianajvarela)



Le due modelle si sono conosciute nel 2020, in Thailandia, durante il concorso Miss Grand International. Entrambe sono arrivate tra le prime dieci classificate e proprio lì hanno iniziato a intessere una relazione che dopo due anni hanno voluto suggellare con l’impegno del matrimonio.

“Grazie per tutto l’amore. Siamo molto felici e fortunate. Vi auguro che l’amore che ci offrite vi torni indietro moltiplicato. Grazie infinite”, ha risposto Valeria alle congratulazioni dei fan, che sembrano essere contenti per la notizia inattesa!

Matrimoni omosessuali in Europa

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Europa è possibile in 19 stati: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera. Ci sono poi alltri Paesi (tra cui l'Italia) che riconoscono le "unioni civili" con varie sfumature: Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Repubblica Ceca, San Marino e Ungheria.