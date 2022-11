Le scimmie potrebbero scendere dagli alberi a causa dei cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico sta già avendo tangibili conseguenze, lo dimostra una ricerca coordinata da Giuseppe Donati della Oxford Brookes University. Lo studio basato su oltre 150.000 ore di osservazione di 47 specie di primati che vivono sugli alberi in 70 posti diversi dal Madagascar alle Americhe, ha dimostrato che scimmie che hanno sempre vissuto sugli alberi, sono ora costrette a scendere a terra per cercare ombra e acqua, a causa dell’innalzamento delle temperature nelle foreste. “Nella maggior parte dei Paesi tropicali in cui vivono queste specie, l’uomo disbosca la foresta. Questo crea dei vuoti e apre la copertura della foresta. Questo provoca un aumento della temperatura”, ha spiegato il prof. Donati. Secondo lui deforestazione e cambiamenti climatici stanno spingendo diverse specie a cambiare habitat.

Il lemure del bambù del Madagascar. è uno degli animali che sta “traslocando” dagli alberi alla terra. Solitamente i lemuri vivono per quasi tutta la vita sugli alberi. Nel sud del Madagascar, però, la copertura forestale è sempre più scarsa e si è osservato che i lemuri iniziano a pascolare pascolare nelle praterie. E questo trasferimento sarebbe dovuto proprio al cambiamento climatico, un cambiamento repentino che sta affaticando le scimmie che non riescono ad adattarsi con la stessa facilità che abbiamo avuto noi con un passaggio decisamente più lento.



Secondo lo studioso Timothy Eppley, della San Diego Zoo Wildlife Alliance: “È probabile che nessuna delle specie studiate riesca a passare completamente a uno stile di vita terrestre. Semplicemente, non è un risultato sostenibile a lungo termine che si verifichi in un periodo di tempo così breve. Se vogliamo salvare le scimmie arboricole come i lemuri dalla nuova estinzione di massa che sta decimando la biodiversità del pianeta, dobbiamo proteggere attivamente l’habitat forestale di cui disponiamo”. Insomma questo trasloco non sa da fare!