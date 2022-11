Gli uomini si toccano spessissimo le parti intime: perché?

Gli uomini lo fanno spessissimo durante il giorno: si toccano anche involontariamente o per un istante le parti intime. In media tra le 23 e le 30 volte al giorno. Ma perché lo fanno? Ci sono svariati motivi, più o meno consci per cui un uomo si tocca le parti intime. Intanto non c’è niente di sessuale, non è una sottospecie di autoerotismo. Uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology lo descrive più come un antistress: un tocco fisico a bassa intensità, infatti, favorisce il rilascio di ossitocina nel cervello, un ormone che regola l’umore. Toccarsi le parti intime sarebbe quindi un gesto calmante con un beneficio immediato.

La seconda ipotesi, o meglio, un altro valido motivo per cui gli uomini si toccherebbero lì sotto, sarebbe quello di difendersi: secondo Vanessa Van Edwards, psicologa comportamentale e autrice di un manuale sul linguaggio del corpo, in certi momenti gli uomini tenderebbero inconsciamente a proteggere la loro parte più importante e delicata.

La terza motivazione data degli esperti, avanzata da Rob Kominiarek, medico fondatore dell'Alpha Male Medical Institute, è che questo gesto aiuterebbe psicologicamente un uomo ad affermare il proprio dominio. Quest’ultima motivazione sarebbe legata ad un’idea tossica di mascolinità. Il ricercatore dell'istituto NUI Galway, Andras Colto, spiega così la sua idea a riguardo: “Alcuni uomini, specialmente quelli che sono insicuri riguardo alla propria mascolinità, o quelli che si sentono messi sotto pressione da aspettative non realistiche su come dovrebbero comportarsi per essere considerati sufficientemente virili, potrebbero provare una terribile ansia”, ansia che si placheranno con una semplice toccatina. "In psicoterapia, insegniamo ai pazienti alle prese con un’abitudine così tenace a riconoscerla quando lo stanno facendo, perché questo è il primo passo per vincere tale abitudine", ha poi spiegato il dottor Colto.

Sicuramente ci sono modi più sani o igienici per sentirsi più "maschi", sempre che ce ne sia bisogno!