Festeggia i 30 anni in Thailandia e sparisce: la polizia lo ritrova nudo in spiaggia che canta

Avete presente il film “Una notte da leoni”? Ecco, quella di un turista britannico è stata proprio una serata di eccessi simile a quella della pellicola: un ragazzo inglese di 30 anni si trovava in Thailandia per partecipare a un matrimonio, il caso vuole che fosse anche il suo compleanno e i 30 anni vanno festeggiati come si deve. Così il giovane ha organizzato un party con amici in cui ha bevuto e fumato a lungo. Il ragazzo deve avere decisamente esagerato, visto che a un certo punto è sparito nel nulla. Per fortuna il ragazzo è ricomparso, ma due giorni dopo, avvistato dai pescatori locali.

L’inglese si trovava sull’isola di Koph Samui, qui la marijuana è legale e il giovane ne ha decisamente approfittato, tanto che i pescatori lo hanno ritrovato nudo mentre inciampava ovunque cantando cori da stadio. Il trentenne si sarebbe poi gettato in mare nudo. Temendo per la sua vita, un pescatore si è tuffato per provare a portarlo a riva, ma il festeggiato in tutta risposta lo ha aggredito, trascinandolo in mare. Solo a quel punto è arrivata la polizia che lo ha ricondotto a riva, ma lui protestava completamente nudo e dicendo che voleva restare lì a meditare. I militari sono riusciti comunque a portarlo alla stazione locale per effettuare un test antidroga risultato poi negativo. Il giovane si è comunque guadagnato una multa per atti osceni in luogo pubblico, ma niente di più.

"Ho visto il turista in mare che lottava per rimanere a galla e ho temuto che potesse annegare – ha raccontato il pescatore coinvolto –, Ho cercato di aiutarlo a salire sulla mia barca ma era aggressivo. Non voglio che venga punito. Sono sollevato dal fatto che ora sia al sicuro. Forse aveva bevuto troppo e il clima era troppo caldo per lui, quindi si è comportato in modo un po' folle, ma credo che sia una brava persona". Il buon pescarore non sporgerà denuncia per il turista molesto che ricorderà per sempre quella vacanza di eccessi.