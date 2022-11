A novembre la luna sarà straordinaria: avrà 5 fasi lunari invece di 4

L'Unione Astrofili Italiani (Uai) ha annunciato a tutti gli amanti della Luna che il satellite sarà protagonista assoluto dei cieli di novembre: durante il mese ci saranno, infatti, 5 fasi lunari invece delle consuete 4. Novembre si aprirà e chiuderà con la luna al primo quarto. Il nostro satellite si troverà anche in congiunzione con Saturno il primo e il ventisei del mese. Il primo quarto di Luna lo abbiamo visto proprio il 1 novembre con la Luna nella costellazione del Sagittario. La luna tornerà nella fase del primo quarto il 29 novembre.

A completare gli eventi celesti del mese, ci sarà Giove particolarmente luminoso nelle ore serali e Marte gradualmente più visibile fino ad arrivare in opposizione al Sole. Si avvicinano anche le stelle cadenti d’autunno, le Leonidi, che avranno il loro picco tra il 17 e il 19 novembre. Sopra il cielo italiano tornerà poi ben visibile non un pianeta, né una stella, ma la Stazione Spaziale Internazionale che, dopo alcune settimane di assenza, ritorna a solcare i cieli sopra lo stivale.





Le fasi lunari

Le fasi lunari sono quattro e definiscono la porzione di Luna visibile dalla Terra.

La prima fase si chiama novilunio o Luna nuova;

La seconda fase si chiama Luna crescente;

La terza fase è quella del plenilunio o Luna piena;

La quarta fase è quella della Luna calante.

Tutte queste fasi nel loro insieme costituiscono il corso del calendario lunare, utilizzato anche da agricoltori e contadini per capire quando effettuare la semina dei campi. Il nostro satellite, infatti, può influenzare molte cose sulla Terra, come ad esempio le maree, e può condizionare anche la quantità di acqua che possono assimilare le radici dal terreno. Sono poi molte le teorie secondo cui la Luna avrebbe influenza anche su animali e uomini, ma di queste “influenze” non esistono prove scientifiche, ma solo tradizioni e superstizioni.