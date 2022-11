La morte: un problema tecnico risolvibile secondo uno scienziato

C’è uno scienziato che sostiene che gli esseri umani potrebbero presto sconfiggere la morte. Secondo il dottor José Cordeiro, la morte non sarebbe altro che un “problema tecnico che probabilmente può essere invertito”. Lo ha detto lui stesso al Dubai Future Forum. Secondo Cordeiro gli esseri umani sono invincibili perché i ricercatori sono “molto vicini a risolvere” il problema della morte. La data fissata per la presunta immortalità è il 2030 e questo avverrà grazie alla tecnologia super-avanzata. “Personalmente non ho intenzione di morire. È una probabilità che le persone siano presto in grado di vivere per sempre, piuttosto che una possibilità. Siamo molto vicini a capirlo. L’invecchiamento è un problema tecnico che comprendiamo e che probabilmente possiamo invertire”.

A supportare la sua tesi c’è lo studio da parte di alcuni gruppi di scienziati della medusa immortale, la Turritopsis dohrnii. “Stiamo studiando perché ci sono alcune forme di vita che non invecchiano – ha dichiarato Cordeiro – Ora che siamo in grado di studiare le meduse immortali, scopriremo cose molto rapide… Non siamo mai stati in grado di volare, ma ora siamo persino riusciti ad andare sulla Luna”. Certo una vita eterna richiede necessariamente una nuova impostazione mentale, difficile da sopportare per uomini che hanno sempre creduto di avere un tempo limitato sulla Terra: “Ci sono problemi mentali che devono essere risolti, perché ci siamo abituati al fatto che moriremo tutti, fin dall’inizio dell’umanità. Ma non è più necessario che sia così”. Voi sareste pronti a vivere per sempre?



La speranza di vita cresce

Sicuramente la speranza di vita di uomini e donne cresce, dopo la battuta d'arresto dovuta al Covid19, la vita è tornata ad allungarsi. Gli ultimi dati disponibili riguardo al nostro Paese parlano di una speranza di vita di 82,4 anni contro gli 82,1 registrati nel 2020. Per gli uomini, si è passati da 79,8 a 80,1, mentre quella delle donne è cresciuta da 84,5 a 84,7 anni. Non siamo ancora immortali, ma si vive molto a lungo!