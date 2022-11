Poliziotta gira un filmino hot in servizio e lo manda al partner: licenziata

Quando la voglia prende, prende. A Clare Ogden, poliziotta di 40 anni, è venuta voglia di un momento di autoerotismo mentre si trovava a lavoro. Un episodio che le è costato il posto di lavoro: la donna si è infatti licenziata per “cattiva condotta”, dopo aver trascorso 17 anni in uniforme. Non solo la donna ha usato il bagno per soddisfare il suo impellente bisogno, ma pare anche che la donna si sia filmata durante l’atto per inviare il video al partner. Il suo telefono è stato sequestrato e al suo interno è stato trovato un video girato nel bagno della stazione di polizia, nel quale si riprendeva a masturbarsi con indosso l'uniforme, video che avrebbe poi mandato al partner. Nello smartphone sono venute fuori anche 72 fotografie e cinque video con informazioni sensibili della polizia. La donna è stata accusata di cattiva condotta, ma si è difesa, dichiarando: “Non ho fatto niente di male”.

Riguardo al video sexy incriminato, la donna si è difesa con queste parole: “Sono scesa al piano di sotto in ufficio per usare il bagno. È stata una decisione sconsiderata, di impulso del momento”. La donna si è poi pentita dell’episodio sconsiderato: “Vorrei solo non averlo fatto. È stato un momento della mia vita, durato da cinque a sette secondi, di cui mi pentirò per il resto dei miei giorni”.

Autoerotismo sul lavoro

In realtà sono molte le persone che si concedono un momento di "piacere autoindotto" durante l'orario di lavoro. Secondo una ricerca sarebbero il 7% delle donne e il 22% degli uomini a masturbarsi durante il lavoro. Certo è molto più facile che succeda a casa in smartworking ed è ancora più facile se indosso non si ha una divisa! Leggi l'articolo che racconta l'identikit di chi pratica autoerotismo sul lavoro.