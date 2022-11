Cosa fate prima di fare l’amore? La prassi per rinfrescarsi prima dell’atto sessuale

Prima di fare l’amore, sarebbe bene praticare una corretta igiene intima. Ma ognuno ha la sua prassi da rispettare prima di andare a letto con qualcuno. La discussione è stata al centro di un thread su Reddit e ha scatenato i commenti di moltissimi utenti: ognuno ha raccontato la propria routine pre-sesso.

“Le persone che vanno in bagno per ‘rinfrescarsi’ prima di fare l’amore, cosa ci fate veramente lì dentro?”, ha chiesto curioso l’utente, sperando in qualche sconvolgente rivelazione.

Ed ecco le svariate e fantasiose risposte: “Lavo i miei testicoli come se stessi per metterli su eBay”, ha spiegato qualcuno. L’altro, molto più semplicemente, ha rivelato: “Faccio la pipì. Personalmente, preferisco non fare l’amore con la vescica piena”.

“Sono andata in bagno prima che il mio ex facesse l’amore con me la prima volta – scrive una donna – e ho usato le sue salviette per il deretano che erano al profumo di cocco. E quando è andato ‘laggiù’ mi ha detto ‘Mmm sa di cocco’. Io gli ho risposto che è il mio gusto naturale”, a quanto pare l’uomo ci ha creduto.

Qualcun altro ha affermato: “Pulisco i genitali, le ascelle e l’alito. Tutte cose che potrebbero rovinare il momento” e in effetti l’olfatto è uno dei sensi più importanti, soprattutto a letto.

C’è poi chi si occupa più della psiche che dei preparativi del corpo: “Faccio le pistole con le dita allo specchio e forse una o due pose di potere”. Un bel metodo per darsi la carica. Un utentw più insicuro ironizza sulle sue performance: “Parlo semplicemente con i miei genitali per prepararli: Più di 20 secondi, ok?’’, riferendosi alla durata desiderata dell'atto sessuale.

Infine una ragazza scrive: “Mi lavo la vulva perché ci sarà presto un banchetto là sotto!”, spiega speranzosa.

Ognuno ha i suoi “riti”, d’altronde fare l’amore è sempre un appuntamento importante!