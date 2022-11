Google Street View e Photo Paths chiuderanno nel 2023

Google ha confermato un’indiscrezione che viaggiava da tempo: Google Street View sparirà. L’app che consente di visitare strade e luoghi del mondo, attraverso immagini a 360°, sta per svanire. Sparirà dai diversi App store entro il 2023. Per i veri appassionati viaggiatori virtuali, la funzione rimarrà fruibile dall’app “classica” di Google Maps.

Un’indiscrezione a riguardo era stata già individuata per la prima volta nell’ultima versione dell’app denominata 2.0.0.484371618, che includeva una serie di messaggi che avvertivano dell’arrivo di uno spegnimento. Google ha poi confermato la chiusura della app dedicate esclusivamente alle immagini a 360°. Di fatto però scompariranno solo i Photo Path, una novità piuttosto recente di Street View che consentiva agli utenti di scattare una serie di fotografie poi unite dal sistema in una piccola clip, condivisibile nella piattaforma Google.



Google Street View e le Google Cars

Google Street View si serve di apposite macchine fotografiche, le Dodeca 2360 con 11 obiettivi prodotte dall'azienda canadese Immersive Media. Le macchine vengono collocate sul tetto di diverse automobili, denominate Google Cars. Nelle aree pedonali, nei parchi e nelle strade non attraversabili con le automobili vengono usate invece delle biciclette, chiamate Google Bikes. In altri casi ancora le foto possono essere scattate da trattori, tricicli, a piedi, in barca, in motoslitta e sott'acqua. Tutte le foto sono “navigabili” grazie ai tasti "freccia" della tastiera o del mouse. La linea e le frecce che compaiono in sovrimpressione sulla foto indicano le possibili direzioni da percorrere.

Street View ha avuto inizio nel 2001 grazie ad un progetto di ricerca della Stanford University sponsorizzato da Google. Terminato il progetto nel giugno 2006, la sua tecnologia è stata impiegata in Street View e ora rimarrà solo unìappendice della più imporante Google Maps.