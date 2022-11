Resta incastrato con il bagno nella turca della discoteca: estratto dopo ore

Se la sentite raccontare, potrebbe sembrare uan barzelletta, ma è quello che è successo in una discoteca torinese nella notte del 5 novembre appena passato. Un uomo peruviano di 46 ani ha vissuto una brutta esperienza in discoteca: è rimasto incastrato nel bagno "alla turca" con il braccio immerso nello scarico, nel disperato tentativo di ritrovare un dente che gli era caduto nel buco.

Il personale della discoteca Notorius di Torino, sentendo le sue richieste di soccorso, ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Reale di Venaria Reale. Qui i soccorritori hanno dovuto lavorare per ore all’interno del bagno per liberarlo, distruggendo letteralmente tutta la toilette. Una volta libero l’uomo è stato portato all’ospedale Giovanni Bosco per accertamenti, qui gli hanno diagnosticato la frattura del polso, ma stava in generale piuttosto bene, nonostante la spiacevolissima avventura. La cosa peggiore è che il dente non è stato ritrovato e in più dovrà pagare i lavori di ricostruzione del santuario distrutto. Insomma, la serata poteva andare decisamente meglio.

Quanto costa un dente?

Il motivo per cui l'uomo della turca ci tenesse molto a recuperare il dente è presto detto: un dente costa parecchio.

Un impianto singolo costa tra i 700 e i 1500 euro pe ril solo dente, ci sono poi da considerare la manodopera e gli step intermedi, quindi in totale il costo medio in Italia per un dente (moncone, corona e impianto) oscilla quindi tra i 1500 e i 3000 euro. Per questa cifra sareste disposti a immergervi nel water?