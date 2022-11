Porta il cane dal veterinario perché fa troppe flatulenze: ma non era lui il problema

Una donna era nauseata dai continui peti del suo cane cucciolo di nome Jerry. La ragazza era incinta e quindi particolarmente sensibile agli odori che riteneva insopportabili. Anche il compagno ha ammesso che le flatulenze maleodoranti che infestavano la casa erano davvero troppo. La donna si è così rivolta al veterinario per capire la causa dei problemi di pancia del cucciolo.



Tutto è iniziato durante una cena quando la donna ha sentito il classico rumore di aria fuoriuscire presumibilmente dal cane: “Mio marito ha fatto subito la faccia storta, così ho capito di non essere la sola ad avvertire la puzza. Sono incinta ed il mio olfatto è stato un po’ sensibile in questo periodo. Non sopportavo l’odore e ho lasciato la stanza. Onestamente puzzava un po’ di uova marce. Pensavo fosse un caso isolato perché qualsiasi cane rilascia flatulenze, ma un peto così puzzolente non è normale”, ha spiegato la donna, parlando del piccolo Jerry.

La settimana dopo la puzzolente cena, la situazione non migliorava, l’odore andava e veniva. Per provare a risolvere la situazione la donna ha cambiato dieta al cane, ma non si registrava alcun miglioramento nella qualità dell'aria in casa. Così la proprietari adi Jerry lo ha portato dal veterinario per alcuni esami. Il cane è stato sottoposto a diversi test che in totale sono costati una fortuna alla padrona, per poi arrivare a dire che il cane stava benissimo. La donna esterrefatta per la spesa esosa, e per la puzza, è poi scoppiata in lacrime e a quel punto il fidanzato ha dovuto confessare: non era il cane a emettere le spiacevoli flatulenze, ma era lui. Ora per risolvere il problema toccherà anche a lui sottoporsi a test ed esami per comprendere la ragioni di tutte quelle puzzette!