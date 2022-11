Chris Evans è l’uomo più sexy del 2022: se lo merita!

"So già che molti amici mi prenderanno in giro, ma di sicuro sarà felice la mia mamma", ha dichiarato Chris Evans alla notizia di essere stato nominato “l’uomo più sexy del 2022” da parte della rivista People. Prima di lui aveva vinto lo stesso riconoscimento un altro 'Avenger': Paul Rudd.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

"L'aspetto più divertente della mia carriera in questo momento è sentirsi abbastanza sicuro da togliere il piede dal gas", ha ancora confessato Evans durante un’intervista con la rivista che lo ha incoronato. A 41 anni l’attore è sicuro di sé e vive un momento di estrema serenità. Un tranquillità che gli permette di concentrarsi anche sulla famiglia oltre che sul lavoro, tanto da parlare di matrimonio: "È assolutamente qualcosa che voglio, ma certe cose le voglio tenere solo per me e per i miei cari". Quanto al nuovo titolo di uomo più sexy del 2022, dice ancora: "Quando diventerò vecchio e cadente potrò guardare indietro e dire 'ricordo allora' ...". Chris è il ritratto della serenità: “Dopo 22 anni di carriera mi sento abbastanza sicuro per prendermi i miei tempi. Così posso ragionare meglio sui progetti creativi che tengono vivo il mio entusiasmo per la recitazione”.

Il suo debutto come attore è ormai lontano, infatti. Risale al piccolo schermo nel 2000, quando prese parte ad alcuni episodi di serie tv come Il fuggitivo e Opposite Sex. La vera notorietà, per Evans, però arriva nel 2005, quando viene scelto per il ruolo di Johnny Storm, la Torcia Umana, ne I Fantastici Quattro di Tim Story, ruolo che riprenderà anche nel sequel del 2007, I Fantastici Quattro e Silver Surfer. Evans oggi però è identificato con un altro supereroe, targato Marvel: dal 2011, infatti, è Steve Rogers, Capitan America, in tutti i film appartenenti all'universo Marvel.



I suoi sexy predecessori

Prima di lui, tra coloro che hanno vinto lo stesso titolo sexy, ci sono anche Ryan Reynolds e Chris Hemsworth, sempre di casa Marvel. E tra gli altri anche John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum e David Beckham. Voi chi avreste candidato?