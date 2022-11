Se la prende contro la commessa: "Mi avete venduto un telefonino senza WhatsApp”

In un famoso negozio di elettrodomestici di Arezzo è andata in scena una scena di ordinaria follia. Una cliente dopo aver acquistato un telefono, è tornata al negozio per lamentarsi in maniera molto accesa del fatto che sul suo dispositivo non era presente Whatsapp, la ragazza ha quindi iniziato a inveire pesantemente contro un'innocente commessa, gridando: “Mi avete venduto un telefonino senza Whatsapp, a me non serve a nulla”.

La commessa ha spiegato pazientemente alla donna che quello che sta dicendo non è corretto, che il negozio non c’entra nulla, visto che Whatsapp non è una caratteristica tecnica del telefono, bensì un’app tranquillamente scaricabile dall'app store di riferimento del proprio telefono. Ma la giovane donna non sentiva ragioni e continuava a gridare in faccia alla commessa sempre più intimorita con fare minaccioso. A quel punto la sicurezza ha deciso di chiamare la polizia. Due macchine della polizia sono arrivate velocemente sul posto e hanno provato a calmare la cliente che non si placava nemmeno di fronte alla divisa. La commessa è stata invece rassicurata, la donna non le ha fatto nulla.

Nel frattempo una donna che si era recata nel punto vendita per comprare un ferro da stiro, attratta da un particolare offerta, se ne è andata scioccata per la scena da film d’azione. Prima di andarsene senza ferro da stiro, però, ha commentato: "È diventato pericoloso uscire in questa città anche di giorno, dietro l'angolo puoi sempre incontrare un pazzo",