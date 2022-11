Si sposa tra le bare delle pompe funebri: invitati sotto shock

Probabilmente cercavano un’idea originale e l’hanno trovata. Norma e Axel Nino, 27 e 29 anni, si sono sposati alle pompe funebri di Reedley (California) a ottobre, in perfetto stile Halloween.

Chiaramente la sposa non era in bianco, ma in nero, per adattarsi meglio alla frizzante location. Lo stile gotico ha dominato la cerimonia, con la sposa che è arrivata a bordo di un carro funebre con cui poi gli sposi hanno raggiunto il luogo del banchetto. Norma è rimasta assolutamente soddisfatta delle nozze alle pompe funebri, presso cui tra l’altro aveva lavorato come dipendente.

La donna ha raccontato con queste parole la sua scelta al Mirror: “Abbiamo scelto una delle prime imprese di pompe funebri dirette da una donna, ci ho lavorato per anni dunque è stata una parte importante della mia vita. Sono ossessionata con Halloween, ogni anno faccio molti acquisti tra decorazioni e costumi. Il mio stile ideale è gotico-grunge, dunque un matrimonio a tema è stato perfetto per me".

I genitori della sposa hanno preso la scelta macabra con la giusta ironia: “I miei sono molto superstiziosi, dunque all'inizio erano spaventati, ma poi in effetti hanno pensato che sarebbe stata la mia cerimonia ideale, e si sono divertiti. Quando sono arrivata con il carro funebre, erano tutti sotto shock, ma poi si sono divertiti".

E dopo la cerimonia avvenuta nella sala delle cremazioni, tutti a fare festa, ma vestiti sempre in maniera triste e spaventosa. Il ricevimento è stato infatti a tema Halloween, con gli invitati che dovevano seguire il dress code rosso o nero (colori solitamente da evitare ai matrimoni). In tutto ciò lo sposo non era del tutto convinto del tipo di cerimonia, ma ha subito con dignità e per amore: "Amo mia moglie dunque siamo arrivati a un compromesso. È stata una giornata surreale, scivolata via troppo presto. Ma si sa, il tempo vola quando ci si diverte".