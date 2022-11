Hanno dieci figli e li mantengono con 1500 euro al mese: ecco come fanno

Loro sono Amanda Sellers e il marito Chris. Ventinove anni lei, trentatré lui, vivono insieme in Virginia (USA) e hanno nove figli più uno in arrivo. Sono milionari? No, ma gestiscono molto bene le loro risorse economiche, senza far mancar nulla a nessuno dei pargoli. "Non c'è stato un anno in cui non sono rimasta incinta dal 2013 al 2020 – racconta Amanda – Penso che il 2021 sia l'unico anno in cui non lo sono stata". Chris aveva già due figli, Logan, 12 anni, e Ryan, 11. Nel 2014 è nato il primogenito della coppia, Liam, nel 2015 sono arrivate le gemelle Mya e Mia, nel 2017 i gemelli Asher e Brycen, nel 2018 Eli, nel 2020 Emma. D’altronde la plurimamma aveva sempre desiderato una famiglia numerosa: missione compiuta.



Organizzare la routine di tutte quelle persone non è certo semplice: hanno un furgone da 15 posti per potersi spostare con i loro figli. Ogni mese la coppia destina 1500 dollari all'acquisto di prodotti alimentari: 1.100 da dispensa, 400 freschi, da comprare di settimana in settimana. "Programmo circa quindici cene, poi le raddoppio - ha spiegato la donna - non pianifico i giorni nei quali faremo quei pasti, ma mi assicuro che ce ne siano abbastanza. Abbiamo un grande congelatore nel seminterrato e un frigo con congelatore in cucina. Mi piacerebbe avere un altro congelatore se avessimo spazio".



I ragazzi devono fare la loro parte per fare funzionare le cose: “La maggior parte di loro sa come lavare il bucato o fare un panino al burro di arachidi. E imposto un timer di 10 minuti quasi tutti i giorni per farli riordinare", ha detto Amanda. “Sono molto contenta delle dimensioni della nostra famiglia. Dieci è un gran numero. Pensiamo che questo potrebbe essere il nostro ultimo figlio, ma siamo aperti alla possibilità di averne ancora". Il marito inizialmente era scettico per i troppi figli in cantiere, ma adesso è molto contento del suo quadretto famigliare: “All'inizio ero preoccupato di avere una grande famiglia, ma ora non la cambierei per niente al mondo". Complimenti per la banda!