Spaccia zucchero a velo al posto della cocaina: arrestato comunque

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Cavalese, in provincia di Trento, hanno fatto un’ironica scoperta. Arrestando uno spacciatore in flagranza hanno poi scoperto che il pusher oltre alla cocaina spacciava anche zucchero a velo, facendolo passare per la costosa sostanze stupefacente.

Le forze dell'ordine nel corso di un appostamento eseguito vicino ad un locale a Pozza di Fassa, hanno notato uno “scambio” sospetto tra due giovani. I militari li hanno subito bloccati, confermando che si trattava di uno scambio di droga: cocaina, per la precisione. I carabinieri hanno poi perquisito lo spacciatori che aveva addosso 6 grammi di cocaina, i soldi appena “guadagnati” con lo scambio e una bustina che si è poi rivelata essere innocente zucchero a velo, come confermato dal pusher. Evidentemente l’uomo era solito fregare alcuni clienti occasionali, cedendo loro lo zucchero invece della cocaina che al grammo costa fino a 100 euro! Un bell’affare insomma. Lo spacciatore truffaldino è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento per il reato di spaccio a causa della “vera” cocaina, mentre l’acquirente è stato solo segnalato, come assuntore, al Commissariato del Governo.

La cocaina è molto costosa

La cocaina è la droga più costosa in Italia, come del resto in tutto il mondo, sia nel prezzo al chilo dell narcotraffico, sia per la vendita “al dettaglio”. Al narcotraffico acquistare cocaina costa tra i 35.100 e i 41.800 euro al chilo, un po’ meno del prezzo dell’oro al chilo, per intenderci. Il prezzo della cocaina al grammo, riferendosi alla sostanza pura all'80% e pronta per lo spaccio, si aggira tra i 70 e i 100 euro al grammo. Decisamente di più del prezzo al chilo dello zucchero classico che costa circa 1,50 euro!