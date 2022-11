Manager si intrufola a casa di una sconosciuta ubriaco marcio e si addormenta nel suo letto

John R. Tyson, 32enne è il direttore finanziario del colosso alimentare "Tyson Foods", una persona che definiremmo per bene. Eppure il manager è finito in manette.

L’uomo dopo una serata di bagordi eccessivi si è intrufolato in un'abitazione casuale a Fayetteville, in Arkansas. La casa era vuota e l’uomo in preda ai fumi dell’alcol si è addormentato nel letto di casa, che apparteneva a una giovane studentessa. Quando la legittima inquilina ha fatto rientro a casa verso le 2 e mezza di domenica notte, ha trovato uno sconosciuto che puzzava di alcol nel suo letto con tutti i suoi vestiti sparsi intorno al letto. La giovane, parecchio spaventata ha chiamato subito la polizia. Quando i poliziotti sono arrivati hanno tentato di svegliare l’inatteso ospite, dopo averlo identificato grazie alla sua patente di guida.

Pare che il manager si fosse seduto sul letto, per poi piombare in un sonno profondo a causa delle grandi quantità di alcol ingerite. Stando alle testimonianze degli agenti, il 32enne emanava ancora un forte odore di alcool e biascicava nel tentativo di spiegare l’accaduto. Tyson è stato condotto in carcere, con l'accusa di ubriachezza e violazione di domicilio. ed è stato poi rilasciato poco dopo dietro pagamento di una cauzione di 415 dollari.

"Siamo a conoscenza dell'accaduto e dato che si tratta di una vicenda personale, non abbiamo nulla da dichiarare a riguardo", fa sapere Derek Burleson, portavoce di Tyson Foods.

Il giovane manager appartiene a una famiglia miliardaria, si è laureato nelle migliori università degli Stati Uniti ed è subito diventato manager nell'azienda di famiglia con uno stipendio da circa 1,2 milioni di dollari all'anno. Questo non gli ha impedito di prendersi una colossale sbornia e accasciarsi nel primo letto disponibile, peccato che non fosse il suo.