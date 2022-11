Un visore per giocare con la propria vita.

Palmer Luckey, co-fondatore di Oculus, ha creato un visore per la realtà virtuale davvero immersivo, così immersivo che se perdi nel gioco e muori, muori anche nella realtà. Il gioco è una gara di sopravvivenza, ma con alte probabilità di morire. Si gioca indossando un casco, che non può essere rimosso fino alla fine della partita. Al casco sono connessi degli esplosivi che puntano direttamente sul proencefalo del giocatore.



Luckey ha pubblicato sul suo blog una foto del prototipo. “Sì, questa cosa metterà fine alla tua vita. Più specificamente, è attrezzato con bombe posizionate in modo che la tua testa esploda”, scrive descrivendo la sua particolare. Ho utilizzato tre dei moduli di carica esplosiva che utilizzo di solito per un progetto diverso, legandoli a un fotosensore a banda stretta in grado di rilevare quando lo schermo lampeggia in rosso a una frequenza specifica, rendendo molto semplice l'integrazione del game-over da parte dello sviluppatore. Quando viene visualizzata una schermata di game-over appropriata, le cariche sparano, distruggendo istantaneamente il cervello dell'utente", spiega Palmer.



Per fare le cose in maniera seria, Palmer ha elaborato anche una tecnologia "anti-manomissione", che impedisce di rimuovere o distruggere il visore. Una volta messo in testa possono verificarsi solo due scenari: o si vince la partita e si sopravvive o si perde e la testa di chi indossa il casco, esplode. “L'idea di legare la tua vita reale al tuo avatar virtuale mi ha sempre affascinato: alzi istantaneamente la posta in gioco al massimo livello e costringi le persone a ripensare fondamentalmente a come interagiscono con il mondo virtuale e con i giocatori al suo interno. La grafica potenziata potrebbe far sembrare un gioco più reale, ma solo la minaccia di gravi conseguenze può far sembrare un gioco reale per te e per tutte le altre persone nel gioco”, spiega Luckey

Tranquili però perché il visore è solo un prototipo che non è ancora stato testato. “Per questo motivo non ho ancora avuto le palle di usarlo. Potrà essere attivato solo quando sarà regolato da un’intelligenza artificiale molto performante in grado di determinare quando uccidere qualcuno e quando no”, ha specificato l’inventore. Voi lo provereste?