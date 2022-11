Il carcere infestato è diventato un lussuoso hotel: ci dormireste?

Ottawa Jail è una delle poche carceri riconvertite al mondo: da prigione a hotel, sfruttando le diverse celle come stanze. Ogni cella è diventata una preziosa stanza d’albergo che porta il nome di alcuni dei criminali che qui sono stati rinchiusi.

La prigione venne costruita nel 1862, offrendo celle vicine al tribunale di Ottawa e negli anni qui sono stati rinchiusi alcuni dei più feroci criminali della nazione, come ad esempio l’assassino del politico irlandese-canadese Thomas D’Arcy McGee, per il quale Patrick J. Whelan fu giustiziato davanti a 5.000 persone. Pare che il fantasma di Whelan aleggi ancora tra i corridoi dell’ex carcere e molti ospiti dell'hotel confermano di averlo visto in fondo ai loro letti. Tra gli ex detenuti c’è anche Eugene Larment, che uccise un detective della polizia di Ottawa.



Il carcere è stato chiuso nel 1972. Sono rimaste intatte le forche originali a cui venivano impeccati i condannati. Maschi, femmine e anche bambini erano detenuti nelle celle del carcere in condizioni di sporcizia e sovraffollamento. Molte tombe senza nome sono venute alla luce grazie ad alcuni scavi, svelando così molte persone morte probabilmente a causa dele condizioni disumane in cui viveano nel carcere. Sarebbero proprio gli spiriti di coloro a cui non è stata data una formale sepoltura a infestare le stanze dell’odierno albergo.

Oggi gli ospiti della struttura possono richiedere un tour completo dell’ex carcere, visitando il braccio della morte e le celle di isolamento, che conservano ancora le incisioni fatte dai detenuti allo stremo delle forze. L’area esterna dove i galeotti venivano fatti uscire per esercitarsi, oggi è un salotto all’aperto dove gli ospiti posssono bere un drink e fare due chiacchiere. Le camere invece sembrano vere camere d’albergo e poco prigioni. Voi comunque ci dormireste?