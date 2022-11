Questa illusione ottica svela il carattere di chi la guarda

Questa particolare illusione ottica può rivelare se siete facilmente influenzati dalla negatività delle persone o se siete una persona super riservata. Tutto dipende da cosa vedete a colpo d’occhio nell’immagine. L’immagine è composta da una serie di sottili linee nere che formano il contorno di una figura femminile con lunghi capelli neri. Qualcuno, però, ci vede invece i lineamenti di un uomo anziano. Le linee delle braccia e delle gambe sembrano il volto di un uomo anziano.

L’immagine è stata postata su TikTok dall’utente @mia_yilin che ha spiegato: “Se la prima cosa che hai visto è stata la donna dinoccolata, allora sei una persona di altissima moralità. Non solo sei gentile e indulgente, ma sei anche generosa, ammirata per la tua positività e fai le cose con efficienza. Sei bravissimo a cogliere gli spunti sociali e puoi essere facilmente influenzato dal comportamento negativo di altre persone”

Se sei tra quelli che hanno visto i lineamenti del vecchietto nell'immagine, allora secondo Mya hai le seguenti caratteristiche: “Sei una persona molto riservata, infatti hai spesso la sensazione che nessuno capisca veramente la tua vera natura. Ti piace guardare le cose in modo analitico e logico e non vuoi essere una persona che piace alle persone, piuttosto ti piace ritagliarti il tuo percorso e prendere decisioni per te stessa. Detto questo, ciò che desideri di più è la rassicurazione di essere amata dagli altri”.





Il video di Mya che spiega le differenti interpretazioni è diventato virale. Voi cosa avete visto per prima cosa?