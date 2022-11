Nasconde la pistola nel pollo crudo e tenta di passare i controlli all’aeroporto

Non è sfuggito al metal detector un pollo carico di piombo: dentro c’era nascosta una pistola! Gli agenti della Transportation Security Administration (TSA) statunitense, all’aeroporto di Fort Lauderdale-Hollywood in Florida, hanno scoperto che un passeggero stava trasportando un pollo crudo, niente di male fin qui, se non che dentro era nascosta un’arma: una pistola, infilata dentro una confezione di carta e poi infilata nella carne del pollo.

Le foto della curiosa scoperta sono state postate su Instagram dal TSA che ha anche mostrato gli agenti aeroportuali mentre esaminano l’animale all’interno dell’area di controllo, prima di estrarre la pistola e gettare via il pollo. Gli agenti hanno usato un tono ironico per ricordare le regole di viaggio in aereo: “Con l’avvicinarsi del giorno del ringraziamento, noi ringraziamo i nostri agenti che lavorano 24 ore su 24 per tenerti al sicuro – scrivono gli agenti – odiamo dovertelo ricordare qui, ma infilare un’arma da fuoco nel tuo uccello delle festività, è solo una perdita di tempo. Questa idea non era nemmeno cucinata a metà, era cruda e senza supervisione!”. Gli agenti suggeriscono poi di controllare le regole per l’imbarco, sicuramente non troverete la possibilità di portare pistole e armi a bordo con voi.

There’s a personal fowl here. Our officers @FLLFlyer made this very raw find. We hate to break it to you but stuffing a firearm in your holiday bird for travel is just a baste of time. So, don’t wing it, you'll find all the proper packaging info here: https://t.co/Zm2XnorDx7 pic.twitter.com/BpdbEwwouX — TSA (@TSA) November 7, 2022

Il Tsa negli anni ha sequestrato centinaia di armi trasportate illecitamente. Nella sola Florida, nel corso del 2022, i passeggeri hanno cercato di imbarcare più di 700 armi. In realtà è possibile trasportare armi, ma occorre seguire precise regole per l’imbarco: non vanno trasportate nel bagaglio a mano, ma imballate in sicurezza in stiva e non devono essere cariche. Inoltre l’arma deve essere prontamente segnalata prima dei controlli.