Influencer Thailandese arrestata per il video in cui mangia un pipistrello alla faccia della pandemia

Dopo la recente pandemia di Covid 19 i pipistrelli sono diventati un tabù, almeno culinario. Ma non per Phonchanok Srisunaklua che ha recentemente postato un video in cui sgranocchia proprio un chirottero. La creator Phonchanok seziona con le mani il piccolo mammifero, strappandogli le ali e addentando il corpo dell’animale, prima immerso in una succulente zuppa. Poi sbrana ogni parte del corpo. Ogni tanto prende anche generose cucchiaiate di zuppa dalla ciotola sotto di lei.

La creator ha un canale Youtube intitolato Gin Zap Bep Nua Nua, tradotto in italiano “Mangio cibo piccante e delizioso”. Oltre al disgusto dei fan, la donna è andata incontro anche all’arresto per la violazione di una una serie di leggi sulla protezione della fauna selvatica. Rischia cinque anni di carcere e circa 500.000 Bath, cioè 13.500 euro.

Ancor prima dell’arresto, ci avevano pensato gli utenti a criticare aspramente la youtuber per il contenuto del video, per i rischi sanitari legati al consumo di pipistrelli. Questa specie è sospettata di essere una delle responsabili per l’origine del Coronavirus che ha scatenato la pandemia, originata in Cina nel gennaio 2020. E secondo molte teorie il salto della specie del virus è avvenuto proprio dalla vendita di pipistrelli nei mercati alimentari di Wuhan.

Phonchanok Srisunaklua crea video particolari, i cosiddetti mukbag, un genere di video molto noto sul web. Si tratta di lunghi video (in diretta o registrati) in cui il protagonista mangia con calma, ma ininterrottamente, descrivendo minuziosamente cosa stan mangiando. Anche il suono ha un ruolo importante e i creator ci tengono a far sentire ogni rumore della masticazione. Se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, c’è qualcuno che li guarda!