Si è sposato 87 volte con 46 mogli differenti: ecco chi è il re dei Playboy

In Indonesia un signore di 61 anni ha raccontato di essersi sposato per ben 87 volte con 46 donne diverse. Ora ha in progetto l’ottantottesimo matrimonio con una delle numerose ex. L’uomo si chiama Kaan e coltiva riso in Indonesia, ma solo recentemente è diventato famoso per aver raccontato la sua storia a uno youtuber che ha realizzato un video virale sull’argomento. Molti media si sono recati al villaggio di Cipeundeuy, dove abita Kann, per intervistarlo e saperne di più sulla sua vita: l’uomo dopo alcune resistenze ha raccontato la sua vita, ricca di matrimoni.

Si è sposato per la prima volta a 14 anni con una ragazza di due anni più grande. Il loro matrimonio è durato solo due anni, ma lui si è subito messo a caccia di un’altra consorte. L’uomo ha spiegato che si sposa tutte le volte perché è molto attaccato alle tradizioni e vuole legarsi alla persona con cui sta e non vuole lanciare il messaggio che per lui sia solo un divertimento. Fosse anche solo per una settimana o per un mese, lui ci tiene molto a sposare tutte le sue fidanzate: "Non voglio giocare con i sentimenti delle donne, non voglio essere immorale, preferisco sposarmi prima". Così lo ha fatto 87 volte! Di questi matrimoni però solo 40 sono stati ufficialmente registrati dallo Stato, le altre erano cerimonie tradizionali, ma non ufficiali. Non sempre le sue ex mogli gli hanno concesso il divorzio, così è risultato essere sposato con più donne contemporaneamente.

Il suo matrimonio più lungo è durato 14 anni, ma altri sono durati solo un mese o due, uno è stato proprio flash: una settimana appena. Alcune delle sue donne le ha sposate più volte, avendo un debole per le sue ex, quindi alla fine, le sue amate sono state "solo" 46, per il momento.