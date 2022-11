C’è un uomo che riesce a fare uscire gli occhi dalle orbite

Assomiglia molto allo Zio Fester della Famiglia Addams, l’uomo che ha vinto il Guinness World Record per il record di schiocco del bulbo oculare. Quest’uomo è cioè in pratica in grado di far spuntare gli occhi dalla testa più lontano di chiunque altro. L’uomo detentore del record si chiama Sidney de Carvalho Mesquitar.

L’uomo vive a San Paolo, in Brasile, ed è abituato a fare facce buffe e strane da quando era bambino. I suoi genitori pensavano che la sua abitudine di spingere gli occhi così fuori dal cranio fosse una malattia, ma per fortuna hanno chiarito presto che era solo un grande talento. La moglie dello “Zio Fester”, Egly, ha capito che lui possedeva questa straordinaria capacità solo dopo il loro fidanzamento, quand un amico che conosceva la sua dote gli ha chiesto di scoppiare i bulbi oculari.

“La mia abilità è sicuramente un dono – ha dichiarato Sindey al Guinness World Record – È merito di mio padre, di mia madre e anche del creatore”. La distanza di apertura degli occhi di Sidney è di 1,8 centimetri, è un risultato incredibile, che frantuma il precedente recordi di Kim Goodman, che è riuscita a far uscire i suoi occhi dalle orbite per 1,19 cm.

Scientificamente, la mossa che fa scoppiare i bulbi oculari si definisce “lussazione del globo”, misurarla è difficile e lo può fare solo un optometrista utilizzando uno speciale dispositivo chiamato proptometro. Sporgendo così tanto gli occhi, Sidney perde la vista per alcuni secondi, ma la riacquista subito dopo. Sidney è colui che riesce a sporgere gli occhi più di chiunque altro, ma c’è qualcuno che lo riesce a fare più a lungo. Un certo Kevin Smith è infatti riuscito a mantenere la buffa posa per ben 53 secondi.