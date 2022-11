1 milione di dollari per cenare con Harry e Meghan al Ripple of Hope

Partecipare alla serata di gala “Ripple of Hope”, organizzata dalla fondazione "Robert F. Kennedy Human Rights", ha un costo importante. Alla cena esclusiva quest’anno saranno presenti anche i Duchi di Sussex che si sono guadagnati il riconoscimento “Ripple of Hope” per meriti sociali e interessi filantropici. L'iniziativa è nata in onore del senatore e fratello minore dell'ex presidente americano John Kennedy e presieduta da Kerry Kennedy. In passato sono stati insigniti dello stesso riconoscimento anche Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore. Il gala si svolgerà il 6 dicembre ed è previsto il collegamento da remoto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma presenti a tavola ci saranno diverse star di Hollywood.

Ci sono anche alcuni posti a tavola in vendita, ma non sono certo alla portata di tutti. Serve circa un milione di dollari per prendere posto al tavolo con Harry e Meghan. Esistono anche pacchetti più "economici", come quello da 500mila dollari che consente l'accesso a un piccolo ricevimento con la presenza dei duchi di Sussex. Non tutti hanno apprezzato il coinvolgimento dei duchi nel blasonato riconoscimento. In prima linea a criticare la scelta di scegliere per il premio gli ex reali c’è stato David Nasaw, autore di varie biografie dei Kennedy, che ha definito come "assurda e scellerata", la decisione discegliere loro per il premio in questione. Insomma dove c’è Harry sembra esserci polemica. I legami tra i reali fuggiti da Londra e i Kennedy sono però piuttosto stretti. Per esempio, Liz Garbus, regista della serie su Harry e Meghan, è partner di una società cinematografica con Rory Kennedy, il più giovane degli undici figli di Robert Kennedy, fratello di Kerry.



Il caso vuole che negli stessi giorni saranno presenti a New York anche William e Kate per una cerimonia legata all'Earthshot Prize, il premio ambientalista lanciato alcuni anni fa proprio dal neo principe del Galles. Ma non è detto che le coppie di si incontrino, visto che il clima rimane un po’ teso: Harry e Meghan non parteciperanno al prossimo Natale a Sadringham, ma il motivo dell’assenza al Natale in famiglia non è ancora stato chiarito.