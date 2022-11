Alec Baldwin dopo l’incidente mortale sul set fa causa a 4 persone

L’attore ha avviato un'azione legale contro il team dei tecnici del film "Rust". Sul set del film è rimasta uccisa la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, a causa di una pallottola partita da una pistola che l'attore aveva in mano. "Questa tragedia è successa perché munizioni 'vive' sono state consegnate sul set e caricate su una pistola", ha spiegato l'avvocato dell'attore, Luke Nikas.

Baldwin, che a sua volta rischia di essere incriminato per la morte della donna, ha fatto causa alla responsabile della custodia delle armi sul set, al primo assistente regista e altri membri della troupe, che a suo avviso gli avrebbero messo in mano un'arma carica di pallottole in grado di esplodere. La scenografa Mamie Mitchell aveva invece accusato Baldwin e il resto della troupe di averle causato gravi danni emotivi per l’accaduto.

I fatti risalgono al 21 ottobre 2021 durante le lavorazioni di "Rust", un western di cui Baldwin è co-produttore oltre che interprete, L'ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha completato le indagini e il dossier, che rimane top secret ed è ora nelle mani della procuratrice Mary Carmack-Altwies che si pronuncerà sul caso. Baldwin ha trovato nel frattempo un accordo con la famiglia della vittima, ma non si conoscono i dettagli. Le riprese del film riprenderanno il prossimo gennaio con il cast originale e Matthew Hutchins, marito della defunta cineasta, che diventerà produttore esecutivo e riceverà parte dei profitti.