Secondo il 78% degli americani gli alieni esistono eccome

Una ricerca recente ha confermato che gli americani credono nell’esistenza degli alieni: sarebbero 257 i milioni di americani convinti che esistano altre forme di vita. Tutti se lo chiedono almeno una volta nella vita: siamo soli nell’universo o esistono altri pianeti abitati?

Se sono in tantissimi a essere d’accordo sull'esistenza di altre forme di vita, non sono però tutti d’accordo nell’affermare che siano buoni o cattivi. La metà di coloro che credono nell’esistenza degli alieni pensa che siano esseri malvagi che hanno in programma di distruggere la Terra, l’altra metà, invece, pensa che siano amichevoli e che se mai giungessero sul nostro Pianeta, verrebbero in pace. Di tutti gli States, che ospitano in totale l’enorme popolazione di circa 330 milioni di abitanti, il 78% della nazione è certo che gli extraterrestri siano reali. Di questi, uno su tre è convinto che gli alieni abbiano rapito gli esseri umani in passato e il 37% ritiene che gli scienziati statunitensi siano stati in contatto con la vita aliena, in gran segreto.

I risultati della ricerca sono stati calcolati su una base di oltre 1000 americani compresi tra i 18 e gli 80 anni, sia maschi che femmine che non binari. Gli scienziati hanno anche analizzato il National UFO Reporting Center Database per stilare una classifica degli stati in cui sia più facile avvistare un alieno. Attualmente la California ha il maggior numero di incontri ravvicinati, ne ha registrati il doppio rispetto alla rivale Florida. Il Nevada e il New Mexico sono tradizionamente considerati stati “vicini” agli alieni, ma secondo il sito scientifico StudyFinds in questi due stati ci sono poche possibilità di avvistare un alieno. In Nevada c’è l’Area51 dell’aeronautica militare statunitense su cui aleggiano diverse teorie tra qui quella che dice che ci sia una navicella aliena abbandonata proprio dentro il suo perimetro. Ma anche il New Messico, patria di Roswell, dove si dice si sia schiantato un UFO nel 1947, è solo al 28° posto come probabilità di avvistare un alieno.

E voi ci credete agli alieni? In quelli buoni o in quelli cattivi?