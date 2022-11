Gli cresce un corno sulla punta del pene: mai visto prima

Un uomo si è recato dai medici a causa di un problema piuttosto “pungente”, aveva un corno sulla punta del membro, una condizione estremamente rara che ha colto anche i medici di sorpresa. L’uomo aveva un corno cutaneo, cioè una massa dura di cheratina. Il paziente, di cui non conosciamo il nome aveva 43 anni e si era recato all’ospedale di Taiyuan in Cina per chiedere un parere medico. I chirurghi hanno optato per un intervento chirurgico per rimuovere il “corno” di 5 centimetri e di colore marrone chiaro. “L’esame clinico ha mostrato una lesione conica che sporgeva dalla superficie anteriore del glande del membro” hanno scritto i medici del dipartimento di urologia del Second Hospital della Shanxi Medical University, sull’Asian Journal of Surgery. Per l’uomo era già la seconda volta che veniva costretto a rimuovere escrescenze dal suo membro: 3 anni prima fli avevano ridosso una formazione di piccole dimensioni, cresciuta sempre sulla punta del membro, che è poi stata sostituita da un più ingombrante corno

I cosiddetti corni cutanei compaiono solitamente sul viso o in testa. Le escrescenze sul membro sono all’incirca il 5% di tutti i corni cutanei. La comparsa di un corno sul membro può essere riconducibile a malattie sessualmente trasmissibili, un eccesso di prepuzio, una scarsa igiene o lesioni al membro. Queste escrescenze compaiono di solito dopo la circoncisione, entro un anno. Nel caso dell’uomo cinese, i medici hanno rimosso la massa ed estratto circa mezzo centimetro di tessuto da sotto la sua base. Analizzando la massa si è scoperto che l’uomo era affetto da un tipo di cancro della pelle, detto carcinoma a cellule squamose. Dopo l’intervento di rimozione è comunque totalmente guarito ed è tornato a casa tranquillo.