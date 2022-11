Jeff Bezos darà gran parte della sua ricchezza in beneficenza

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato che devolverà in beneficenza gran parte della sua ricchezza: 124 miliardi di dollari. Il denaro sarà utilizzato per sostenere le realtà che si occupano di lotta al cambiamento climatico e a sostegno di "coloro che possono unire l'umanità in questo momento di profonde divisioni politiche e sociali". L'annuncio è stato fatto dal patron di Amazon in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla musica country Dolly Parton. In questa occasione Bezos è stato protagonista di un’intervista insieme alla compagna, giornalista e filantropa Lauren Sanchez, si trattava della prima volta che i due hanno ufficialmente rilasciato insieme alcune dichiarazioni da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2019. Bezos ha risposto "sì" al giornalista che gli chiedeva se fosse sua intenzione donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. "La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile", ha spiegato Bezos. Si tratta del terzo premio che viene consegnato a nome Bezos: gli altri due erano stati dati allo chef Jose Andre’s, che aveva speso i soldi per donare pasti agli ucraini, e a Van Jones, collaboratore della CNN e sostenitore della lotta ai cambiamenti climatici.

Quest’anno l’assegno (di 100 milioni di dollari) va a Dolly Parton, la cosiddetta “Regina del country”. “Siamo orgogliosi di avere come vincitrice una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro – ha scritto Lauren Sanchez in un Twitter – Non vediamo l'ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni, Quando si pensa a Dolly tutti sorridono. Tutto quello che vuole fare è portare luce nella vita degli altri e non potevano pensare a nessuno che meglio di lei potesse ricevere il premio. Sappiamo che farà grandi cose", ha sottolineato Lauren Sanchez. “Farò del mio meglio per fare del bene con questi soldi", ha risposto la Parton. Non è la prima volta che il miliardario si rivela davvero generoso: nel 2020, infatti, secondo The Chronicle of Philantropy, Bezos si è classificato al primo posto tra i benefattori più generosi con 10 miliardi di dollari dati in beneficenza.