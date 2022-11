Record popolazione: sulla Terra ci sono 8 miliardi di persone

Abbiamo superato un traguardo storico: la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi di abitanti, secondo una stima ufficiale delle Nazioni Unite che definiscono l’evento come "un'importante pietra miliare nello sviluppo umano", ma anche un monito per ricordare a tutti la "nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta".

La crescita della popolazione mondiale è impressionante. Solo nel 1950 si contavano 2,5 miliardi di abitanti. L’aumento è dovuto ad "un graduale aumento della durata della vita grazie ai progressi della sanità pubblica, dell'alimentazione, dell'igiene e della medicina". Quindi l’aumento della popolazione è figlio del progresso e della durata maggiore della vita, più che di un aumento della natalità. Il caso dell’Italia è emblematico: il nostro Paese detiene il triste primato di essere la nazione europea con il tasso di natalità più basso, pari nel 2022 a 6,8%.

In realtà una bassa natalità è legata sia al progresso economico e culturale, ma anche al ruolo che ha giocato la figura della donna e la sua battaglia verso l'indipendenza e la parità di genere, che senza una giusta politica di sostegno alle nascite, finisce per scoraggiare la gravidanza.



Marco Galli ha affrontato la questione durante Tutto Esaurito, questa mattina. Il capitano è apparso addirittura preoccupato per la situazione di natalità italiana, a suo avviso tra molti anni, gli Italiani spariranno del tutto, lasciando spazio al melting pot: “L’Italia è destinata a scomparire come italiani. Ci sono una serie di nazionalità che vanno avanti, facendo più figli”. La ciurma si è poi interrogata su come si potrebbe fare per contrastare da un lato la crescita spropositata della popolazione mondiale, dall’altro la bassa natalità nel nostro Paese: “Una volte le famiglie italiane erano molto numerose, ora è un caso eccezionale avere più di 3 figli, 4 figli. Oggi sono gli stranieri a tenere in vita la natalità”.

Secondo la Ciurma la soluzione è l’integrazione, come è successo negli Stati Uniti, dove moltissime persone oggi sono italo-americane. C’è spazio per tutti, basta saper stare vicini!

