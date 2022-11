Volete essere sepolti vivi per superare l’ansia? Si può fare (legalmente)

Essere sepolti vivi vi costerà circa 58mila euro. Si tratta di un servizio esclusivo proposto dall’azienda Prekated Academy che è convinta che questa cosa possa aiutare i clienti a risolvere ansie e paure. L’esperienza, inoltre, li stimolerà a scoprire le loro “capacità psichiche”. I finti funerali “full immersion” vengono organizzati a San Pietroburgo, mentre la versione più “economica” del rito può avvenire online per soli 15 mila euro e si avranno “musica appropriata, candele e la scrittura di un testamento”.

La fondatrice dell’azienda, Yakaterina Preobrazhenskaya, descrive l’esperienza come un “vero simbolo della lotta per se stessi e per il proprio futuro felice”. Se già la soluzione online è una “terapia antistress per paure e ansie”, la cerimonia completa di cerimonia religiosa è tutt’altra cosa. Nel servizio è previsto un “risveglio obbligatorio con una consapevolezza completamente rinnovata della propria missione”che dovrebbe aumentare il “desiderio di vivere” di una persona.

L’esperienza per quanto inquietante non dovrebbe essere mortale. “Non intendiamo esporre i nostri clienti a rischi eccessivi – ha spiegato Preobrazhenskaya - Gli scienziati hanno calcolato che la persona sepolta avrà abbastanza aria nella bara per circa 5,5 ore”. La sepoltura da vivi dura tra i 20 e i 60 minuti e la bara viene consegnata al cliente dopo l’evento per “ricordo” del bel momento. Secondo la fondatrice sono già molte le richieste delle persone che vogliono essere sepolte vive. “Possiamo offrire a una persona diverse opzioni, sarà lui a scegliere quello che vuole. Possiamo anche inscenare un testamento, in modo che possa lasciar andare le esperienze traumatiche del passato e creare una nuova vita, bella e interessante”. Attenzione: attività non adatta ai claustrofobici.