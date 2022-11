Il vino rosso prima di dormire è come la palestra

C’è una ricerca dell'Università di Alberta, in Canada, che avrebbe dimostrato che bere un bicchiere di vino rosso prima di andare a dormire può aiutare a perdere peso. Praticamente un bicchiere di vino sarebbe come svolgere un’ora di attività fisica. Lo studioso Jason Dyck ha scoperto i benefici di un composto del vino rosso: il resveratrolo. Sarebbe proprio questo composto ad agire per impedire alle cellule di grasso di guadagnare più densità. La stessa notizia è supportata anche dagli studi della Washington State University e di Harvard, che avrebbero dato conferma di come un bicchiere (o due) di vino rosso possano dare una mano a dimagrire. Attenzione però che il vino ai pasti non conta. Se si vuole che il resveratrolo abbia l'effetto sperato, è consigliabile bere il vino prima di andare a dormire, perché in questo modo si inibisce la voglia di spuntini a tarda notte, una delle cose peggiori per chi vuole dimagrire. Gli studi dicono che il vino rosso può prevenire un aumento di peso del 70%, se si beve la sera, prima di andare a letto.

La palestra non può però essere sostituita davvero con il vino. La sostanza contenuta nella bevanda può aiutare a mantenersi in forma, ma non può essere un degno sostituto di una dieta sana ed equilibrata abbinata a un buon esercizio fisico.

In Italia consumiamo, al giorno, circa un bicchiere di vino a testa, cioè 33,4 litri all’anno. Si beve soprattutto durante i pasti, e a casa. Lo studio dell’Osservatorio del Vino Italiano dice che nell’ultimo decennio il consumo è calato del 3%, mentre è aumentato il consumo di birra, che oggi è il 39% dei consumi di bevande alcoliche. Ma della birra si dice, invece, che faccia venire la pancetta. Vi risulta?