Voleva imbarcarsi su un volo con le ceneri del fidanzato in un plug anale (inserito)

Sarah Button, ragazza australiana di 23 anni, è stata fermata in aeroporto mentre tentava di imbarcarsi su un volo proveniente dagli Emirati Arabi con le ceneri del fidanzato inserite in un plug anale che aveva “dentro di sé”. Il fidanzato era deceduto circa un anno fa ed era stato proprio lui a regalarle il sex toy, a quel punto alla donna il collegamento è venuto spontaneo: perché non unire le due cose? Dentro il plug aveva deciso di tenere le ceneri per ricordo.

I funzionari aeroportuali dell’Arabia Saudita sono, però, molto severi. Notando qualcosa di strano hanno subito pensato che trasportasse droga, così l’hanno fermata e interrogata. La donna ha rischiato l’arresto fino a che non è intervenuta l’ambasciata australiana. La ragazza era, secondo le autorità locali, colpevole di aver violato una legge inerente i “comportamenti e linguaggi osceni” mentre tentava di spiegare la complessa situazione ad un responsabile della sicurezza che le chiedeva informazioni riguardo all’oggetto che aveva inserito nel di dietro, spiegando che si trattava “solo” delle ceneri del defunto fidanzato.

Alla fine la ragazza è stata lasciata andare e successivamente ha spiegato: “La mia vita è cambiata molto da quando lui se ne è andato, vorrei che fosse qui per vederlo, ma sono felice di poterlo portare con me in posti come la Grande Barriera Corallina e ai concerti delle band che amava. Vedremo 'Bring Me The Horizon' a dicembre”. Riguardo al piccolo incidente in aeroporto, ha dichiarato: “È iniziato tutto per scherzo. Aveva trascorso così tanto tempo lì, era il suo posto preferito… Onestamente è la cosa più divertente che abbia mai fatto, passerò tutta la vita a riderci sù, il che è di certo meglio che piangere”.