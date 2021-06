Festa della Repubblica: qualche curiosità storica su questa data

Tutti sappiamo che il 2 giugno di ogni anno si celebra la Festa della Repubblica, cioè l'anniversario del referendum con cui gli italiani nel 1946 furono chiamati alle urne per scegliere tra la repubblica e la monarchia. È probabile, tuttavia, che non tutti siate a conoscenza di alcune curiosità e modifiche che nel corso degli anni hanno interessato questa festività così importante per il nostro Paese.

Innanzitutto c'è da dire che, anche se il referendum per decidere la forma istituzionale dell'Italia dopo la caduta del regime fascista si tenne tra il 2 e il 3 giugno 1946, i risultati della votazione vennero resi noti con estremo ritardo: passarono infatti ben 16 giorni prima che la Corte di Cassazione proclamasse ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana così come la conosciamo oggi. La Festa della Repubblica, dunque, in realtà non si riferisce al giorno del passaggio ufficiale al sistema repubblicano, ma alla data in cui si tenne uno dei referendum più importanti della nostra storia.

La prima celebrazione avvenne due anni dopo, nel 1948, e ad essa venne dedicata la giornata del 2 giugno fino al 1977, anno in cui avvenne un importante cambiamento. A causa della crisi economica, infatti, da quel momento si decise che la Festa della Repubblica sarebbe stata celebrata la prima domenica di giugno per non perdere un giorno lavorativo in festeggiamenti.

Bisognerà attendere il 2000 e il secondo governo Amato per rivedere sui calendari il 2 giugno segnato di rosso. Da allora, tornerà ad essere questa la giornata dedicata alla nascita della nostra Repubblica e in cui è possibile assistere alla parata militare tra i Fori Imperiali di Roma e il monumento simbolo dell'Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica depone tradizionalmente una corona d’alloro in memoria dei militari caduti per la patria.