Dal Veneto arriva il primo sì alla legge sull’abbattimento dei lupi

In Veneto è stato detto il primo sì al progetto di legge sull’abbattimento dei lupi: il primo firmatario è il capogruppo della Lega, Nicola Finco, che ha così espresso il suo sostegno ai Comuni del territorio, in emergenza per la presenza massiccia degli animali.

Prima del Veneto, un primo sì all’abbattimento dei lupi è arrivato da Trento e da Bolzano: “Sappiamo bene che le due leggi già approvate sono state già impugnate – ha dichiarato Finco – inevitabilmente lo sarà anche quella veneta, ma i ministeri non possono essere sotto scacco delle lobby ambientaliste, è tempo di agire. A nessuno piace l’idea di uccidere i lupi, ma i Comuni sono disperati”.

Anche il presidente della terza commissione, Sergio Berlato, è intervenuto sulla questione per spiegarne i dettagli: “Nella nuova versione della legge è stato eliminato il riferimento all’orso. Il provvedimento ha lo scopo di suscitare una reazione da parte del Governo affinché agisca con il Piano Nazionale di gestione del lupo”.

Non si sono fatte attendere le reazioni dell’opposizione che è insorta contro questo progetto: “È una norma palesemente incostituzionale – ha dichiarato il dem Andrea Zanoni, eurodeputato animalista e ambientalista, da sempre in prima linea per la difesa della fauna – è destinata a essere impugnata dal governo, come quelle di Trento e Bolzano”.

Non tarderanno ad arrivare anche le reazioni delle associazioni animaliste che da sempre lottano per preservare la presenza dei lupi nel loro habitat naturale. Anche molti vip si stanno schierando contro questo provvedimento, come ad esempio Alessandro Gassman che su Twitter ha detto la sua: “In Veneto l’abbattimento dei lupi diventa legale. Gli abbiamo tolto il territorio, abbiamo inquinato, deforestato, cementificato, bruciato e ora gli diamo il colpo finale. Vergogniamoci”.